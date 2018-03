In sfarsit e soacra! Irina Loghin isi marita fiica de 40 de ani: Cum arata Irinuca si cine este alesul ei: Cei doi sunt colegii de munca, dar nu te-ai fi asteptat sa aiba tocmai aceasta meserie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Irina Loghin, in varsta de 79 de ani, va fi soacra mica in 2018. Fiica ei, Irinuca Cernea, se casatoreste la 40 de ani. Atat artista, cat si sotul ei, Ion Cernea, sunt in culmea fericirii. Singura lor fiica, Irinuca, pe care mama o alinta Iris, este in toi cu pregatirile pentru nunta. Va fi o nunta mica deorece mirii nu isi doresc sa faca mare tam-tam din acest eveniment. Irina Cernea nu a mostenit talentul muzical de la mama ei si, desi ar fi avut sanse sa lucreze in showbiz, ea a ales o cariera intr-un alt domeniu. Lucreaza la o firma de telefonie mobila, iar viitorul sot este coleg cu ea. Se pare ca mireasa va imbraca o rochie semnata Bianca Dragusanu, caci ea a fost vazuta proband rochii albe la atelierului blo ...