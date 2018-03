In sfarsit un Papa a spus. Nu mancati miel de Pasti

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Printre cele mai vechi comunitati crestine, mielul a fost reprezentat pe umerii pastorului si simboliza sufletul salvat de Hristos. Uciderea lui de Paste nu are nici o baza in traditia crestina, ci mai degraba isi are radacinile in Vechiul Testament. „Este un ritual sangeros, in contradictie puternica cu conceptul Invierii, care aduce cu sine reinnoirea de credinta si speranta. Este un ritual ce nu este necesar intr-o societate ca a noastra, deja cufundata in violenta si moarte, care serveste doar pentru a satisface interesele industriei alimentare.” Traditii si obiceiuri de Florii. Ce trebuie sa faca fetele care vor sa se marite in aceasta zi In Romania sunt numeroase superstitii si traditii de Florii, ace ...