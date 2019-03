In studioul BZI LIVE este invitat unul dintre cei mai apreciati profesori ieseni! Editia va fi urmarita de parinti, elevi si dascali din intreaga tara

VASILE SOHORAN google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 13 martie 2019, incepand cu ora 15.00 in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE este programata o noua editie proaspata, actuala si de impact, nu doar pentru comunitatea educationala preuniversitara locala, exemplul cadrului didactic iesean avand reverberatii nationale! Prof. Vasile Sorohan - actualul coordonator al Centrului de Excelenta (CEX) Iasi, entitate ce pregateste copiii si tinerii inzestrati natural pentru reusita educationala este invitat la o emisiune - dialog aparte! Acesta a fost declarat "Profesorul Anului" in 2011 in Capitala Moldovei, dedicat disciplinei Chimie, dascalul care a indrumat si format o pleiada de elevi si liceeni olimpici nationali si internationali p ...