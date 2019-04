In studioul BZI LIVE este invitat unul dintre cei mai ingeniosi si implicati profesori-ingineri din cadrul TUIASI - LIVE VIDEO

Gabriel Ursescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 2 aprilie, incepand cu ora 15.00, in studioul BZI LIVE va avea o emisiune de interes local, dar si national. Alaturi de sef lucrari dr. ing. Gabriel Ursescu, de la Facultatea de Mecanica a Universitatii Tehnice, vom discuta despre unul dintre cele mai captivante domenii alte momentului. Vom afla, in direct, detalii inedite despre masina inovativa autopropulsata de erbicidat, creata in colaborare cu compania Agritehnica Service SRL din Bacau, companie care va si produce utilajul. Pana in momentul de fata au fost realizate doua prototipuri ale utilajului care au fost prezentate la expozitii agricole din tara si din strainatate. Profesorul ne-a explicat, intr-un interviu recent, fa ...