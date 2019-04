In Studioul BZI LIVE s-a dialogat despre unul dintre cele mai captivante domenii ale MOMENTULUI alaturi de profesorul Gabriel Ursescu de la TUIASI - GALERIE FOTO, VIDEO

Gabriel Ursescu BZI LIVE 6 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Marti, 2 aprilie 2019, incepand cu ora 15.00, in Studioul BZI LIVE a fost programata o emisiune de interes local, dar si national • Alaturi de sef lucrari dr. ing. Gabriel Ursescu, de la Facultatea de Mecanica a Universitatii Tehnice - TUIASI, s-a dialogat despre unul dintre cele mai captivante domenii alte momentului • Pe de alta parte, in prim -plan a fost si activitatea intitulata Formula Student "TUIasi Racing", care a fost fondata in anul 2012, ideea de baza fiind pusa de catre sef. lucrari dr. ing. Ciprian Ciofu care l-a cooptat si pe profesorul Gabriel Ursescu, din dorinta de a implica studentii intr-un exercitiu de viata real, de creativitate si ingieniozi ...