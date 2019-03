In studioul BZI LIVE va fi abordata una dintre cele mai de actualitate teme de invatamant superior romanesc, alaturi de cunoscutul profesor universitar, prof. univ.dr. ing. Liviu Goras

LIVIU GORAS google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In studioul BZI LIVE va fi abordata una dintre cele mai de actualitate teme de invatamant superior romanesc. Cunoscutul profesor prof. univ. dr. ing. Liviu Goras, directorul Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat, va fi prezent luni, incepand cu ora 15.00 in studioul BZI LIVE. Alaturi de domnia sa vor fi abordate proiectele pe care acesta le-a implementat si urmeaza sa le implementeze din aceasta postura, dar si rezultatele obtinute. De asemenea, avand in vedere ca la nivelul, doctoratul este o etapa de desavarsire a fiecarei persoane care isi propune sa aiba o cariera, fie academica, fie de cercetara, prof. univ. dr. ing. Liviu Goras va reflecta aspectele si etapele esentiale pe care ace ...