In timp ce Europa se opune migrației, Germania pregatește o masura care va aduce și mai mulți

Guvernul de la Berlin urmează să ia o decizie cu privire la o propunere de relaxare a legislaţiei privind imigraţia, cu obiectivul de a facilita accesul lucrătorilor calificaţi din afara Uniunii Europene care doresc să vină în Germania, ţară ce se confruntă cu o criză a forţei de muncă specializate, a relatat vineri agenţia Reuters.

Germania a primit în ultimii ani peste un milion de solicitanţi de azil, dar puţini dintre ei au reuşit să se integreze, întrucât le lipsesc calificările cerute pe piaţa muncii, majoritatea neavând de fapt nicio calificare, iar necunoaşterea limbii germane este de asemenea un obstacol important care îngreunează integrarea lor.



Pe de altă parte, politica uşilor deschise faţă de refugiaţi, promovată de cancelarul Angela Merkel, a alimentat sentimentele anti-imigraţie şi a condus la creşterea popularităţii formaţiunii de extremă-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).



În acest context social, adoptarea unor noi măsuri de relaxare a condiţiilor privind imigraţia ar putea fi o decizie sensibilă, dar executivul de la Berlin o are în vedere ca soluţie în faţa deficitului de forţă de muncă.



Conform statisticilor oficiale, în prezent circa 1,2 milioane de locuri de muncă sunt vacante în Germania, iar dificultatea de a găsi lucrători calificaţi şi numărul mic al tinerilor dispuşi să urmeze programe îndelungate de pregătire profesională provoacă mari îngrijorări mediului de afaceri din cea mai mare economie a Europei.



Măsurile preconizate se adresează în special lucrătorilor veniţi din afara UE, întrucât cei comunitari beneficiază oricum de libertatea de circulaţie a forţei de muncă. 'Vom ajusta conceptul guvernului federal privind munca specializată şi ne vom concentra pe trei zone: potenţialul de lucrători calificaţi pe plan intern, european şi internaţional', menţionează ministrul de interne Horst Seehofer într-un document elaborat de guvernul de la Berlin şi consultat de agenţia Reuters.



Seehofer, liderul Uniunii Creştin-Sociale (CSU), formaţiunea bavareză soră a Uniunii Creştin-Sociale (CDU) a cancelarului Angela Merkel, s-a disociat de aceasta din urmă şi a adoptat o linie dură împotriva politicii de primire a migranţilor. El a promis luna trecută că până în toamnă va propune un proiect de lege privind migraţia lucrătorilor specializaţi.



În documentul consultat de Reuters se mai menţionează că guvernul nu va mai insista ca la angajare societăţile să dea prioritate cetăţenilor germani în faţa celor extracomunitari.



În plus, absolvenţii şi lucrătorii specializaţi din afara UE vor avea posibilitatea de a sta în Germania un anumit interval de timp pentru a-şi căuta un loc de muncă, dacă îndeplinesc unele condiţii de calificare şi de cunoaştere a limbii germane. Ei nu vor putea beneficia în acest interval de timp de accesul la sistemul german de asistenţă socială, dar vor putea să se angajeze pe posturi pentru care sunt supracalificaţi pentru a putea astfel să se întreţină.



De asemenea, conform proiectului avut în vedere, vor fi simplificate procedurile de recunoaştere a calificărilor în Germania, iar guvernul de la Berlin va putea întreprinde campanii publicitare în unele ţări din afara UE pentru a atrage lucrătorii de care economia germană are nevoie.