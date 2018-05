In ultimii ani, aceasta boala doboara din ce in ce mai multi tineri! Medicii trag un important semnal de alarma - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Editie de interes la BZI LIVE • Conf. dr. Dan Cuciureanu a vorbit despre afectiunea care le da mari batai de cap medicilor • Care sunt principalele cauze pentru aparitia accidentului vascular cerebral • Cum putem preveni aceasta problema de sanatate si ce persoane sunt predispuse accidentelor vasculare cerebrale Prezent in studioul BZI LIVE, conf. dr. Dan Cuciureanu, seful Sectiei de Neurologie l de la Spitalul Prof. Dr. Nicolae Oblu (Neurochirurgie) din Iasi, a vorbit despre afectiunile care pot transforma, in scurt timp, o persoana in pacient cu sechele pe viata. Accidentul vascular cerebral, o boala care in general este specifica batranilor, a ajuns sa fie prezent, din ce in ce mai des, si in randul tin ...