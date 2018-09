In urma cu putin timp un vatman a fost amenintat de un calator: ''Vin la tine si te strang de gat''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incident s-a petrecut in urma cu putin timp in tramvaiul 7. Tramvaiul se deplasa pe directia Tudor Vladimirescu Baza 3. In statia din Tudor Vladimirescu a urcat un cuplu insotit de doi copii minori. Unul dintre copii, la urcarea in tramvai, nu a mai apucat sa apese pe butonul folosit pentru deschiderea usii, iar din aceasta cauza, usa s-a inchis prizand piciorul copilului. Tatal copilului a reactionat intr-un mod agresiv, urland la vatmanul care nu avea nicio vina: ''Vin la tine si te strang de gat, in gatul ********''. Cu toate ca vatmanul a reactionat extrem de calm, incercand sa ii explice omului faptul ca din cauza ca nu a fost apasat butonul de deschidere a usii, aceasta s-a inchis, tatal copilului a contin ...