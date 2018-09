In urma unui praznic, mai multe persoane au ajuns de urgenta la spital! 

Spitalul Orasenesc Harlau google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui praznic care a avut loc in comuna Ceplenita, eveniment la care au particiapt 120 de persoane, mai multi ieseni au avut nevoie de ajutor medical. In urma consumului de produse, un numar de opt persoane au ajuns de urgenta la spitalul din Harlau. Medicii le-au acordat primele ingrijiri medicale, iar verdictul a fost unul singur: toxiinfectie alimentara. Momentan, pacientii se afla internati la spital, iar medicii le administreaza tratamentul de specialitate. Stire in curs de actualizare. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. comuna ceplenita ...