In week-end, la Movie Nights din Iulius Parc: "All these sleepless Nights" si "America, venim!"

Movie Nights Iulius Parc

Daca este week-end, este Movie Nights in Iulius Parc! Nu uita ca vineri si sambata, cinefilii sunt invitati la doua noi proiectii cinematografice in aer liber. Drama – documentar poloneza „All these sleepless nights” si comedia romaneasca „America, venim!” sunt filmele care iti vor tine companie, pentru o seara relaxanta de vara.

Continuam intalnirile cinematografice in aer liber, la Movie Nights. Vineri, 24 august 2018, de la ora 21.00, in Iulius Parc va rula pelicula „All these sleepless nights”, in regia polonezului Michal Marczak. Filmul ii are in prim-plan pe Krzysztof si Michal, doi colegi la scoala de arta, care hoinaresc pe strazile Varsoviei incercand sa se bucure de experiente pana la limita, pentru a afla ce insemna sa fii treaz intr-o lume care prefera sa doarma. Drama – documentar a fost gandita sa surprinda sensibilitatea generatiei de tineri polonezi nascuti dupa 1989, crescuti in afara comunismului, fara auto-cenzura si fricile parintilor.

Sambata, tot de la ora 21.00, spunem: „America, venim!”. Filmul romanesc, in regia lui Razvan Savescu, surprinde aventura a cinci actori, un regizor, un baietel si ursul sau imens de plus, din Targoviste, care traverseaza Oceanul pentru a sustine un spectacol la New York. Pentru ca nu totul merge conform planului, actorii hotarasc sa inceapa colaborarea cu un impresar local, roman stabilit in SUA, care le promite un turneu de amploare. De aici, comedia face spectacol!

Movie Nights este un eveniment organizat de Iulius Mall Cluj, cu sprijinul Festivalului International de Film Transilvania. Participarea este gratuita. Programul poate suferi modificari in functie de conditiile meteo, iar actualizarile vor fi comunicate pe pagina de Facebook si pe site-ul Iulius Mall Cluj.

