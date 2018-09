In week-end, la Movie Nights din Iulius Parc: "Que Dios nos perdone" si "Caini"

Movie Nights Iulius Parc

Serile racoroase de toamna se petrec cu buna dispozitie, in Iulius Parc. Desi temperaturile au mai scazut, continuam sa ne bucuram de experiente cinematografice in aer liber, la Movie Nights.

Nu ai planuri pentru acest week-end? Te ajutam noi cu propuneri de alungat monotonia si de relaxare. In Iulius Parc continua seria evenimentelor Movie Nights, prilej de a petrece timpul alaturi de prieteni, in compania filmelor. Vineri, pe 14 septembrie 2018, de la ora 20.00, cinefilii vor putea viziona filmul „Que Dios nos perdone” (Dumnezeu sa ne ierte), o productie din 2016, in regia lui Rodrigo Sorogoyenva. Actiunea se desfasoara in Madrid, in anul 2011, atunci cand un milion si jumatate de pelerini asteapta vizita Papei. Inspectorii Velarde si Alfaro primesc ordin de a rezolva o serie de crime oribile, cat mai rapid si cat mai discret. Actiunile lor nu sunt chiar atat de diferite de cele ale criminalului, iar suspansul este la cote ridicate.

Sambata, tot de la ora 20.00, la Movie Nights va fi proiectat filmul autohton „Caini”, in regia lui Bogdan Mirica. Productia a castigat „Premiul FIPRESCI al sectiunii Un Certain Regard” la Cannes, in 2016, si Trofeul Transilvania, in acelasi an, in cadrul Festivalului International de Film Transilvania. In 2017, a obtinut cinci premii GOPO, pentru „Cel mai bun actor intr-un rol principal intr-un film de lungmetraj fictiune” - Gheorghe Visu, „Cel mai bun actor intr-un rol secundar intr-un film de lungmetraj fictiune” - Vlad Ivanov, „Cel mai bun film de debut (lungmetraj)”, dar si pentru cea mai buna imagine, cel mai bun sunet si cea mai buna muzica originala. Filmul surprinde parcursul lui Roman, un tanar de la oras, care ajunge intr-un sat izolat din Dobrogea, din apropierea granitei cu Ucraina, unde are de gand sa vanda pamantul mostenit de la bunicul sau. Roman devine martorul unor evenimente bizare, iar de aici, actiunea conduce la o stare generala de amenintare.

Movie Nights este un eveniment organizat de Iulius Mall Cluj, cu sprijinul Festivalului International de Film Transilvania. Participarea este gratuita. Programul poate suferi modificari in functie de conditiile meteo, iar actualizarile vor fi comunicate pe pagina de Facebook si pe site-ul Iulius Mall Cluj.

