In zece jucatori, Axiopolis Cernavoda a deschis scorul in deplasare, cu CS Tunari, si a fost egalata pe final

După ce am rămas în inferioritate numerică, gazdele au dominat, iar noi ne-am apărat și am mizat mai mult pe cartea contraatacului. Am reușit să și marcăm, iar avantajul nostru a ținut până cu 14 minute în înainte de final, a declarat Gheorghe Stănculescu, președintele secției de fotbal a clubului din Cernavodă.