In ziua campaniei #sieu, ministrul Transporturilor a fost prezent pe santier pentru a inaugura lucrarile la centura Bacaului

În ziua campaniei #șîeu, Liviu Dragnea l-a trimis la Bacău pe ministrul Transporturilor, ca să inaugureze niște lucrări începute, de fapt, în mandatul lui Victor Ponta, scrie Digi24.ro. Fix în ziua protestului de cincisprezece minute faţă de lipsa şoselelor de mare viteză din Moldova, guvernanţii s-au lăudat că de fapt ei au început lucrările la prima bucată de autostradă din regiune.Aceste lucrări la cei 31 de kilometri din centura Bacăului au fost doar reluate acum, după ce s-a mai lucrat în zonă în urmă cu câţiva ani.Mai mult, doar 16 kilometri au profil de şosea de mare viteză. Pe şantier a fost şi ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc. Acesta şi-a modificat special programul pentru a fi prezent în Moldova chiar în ziua protestului #şîeu.Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor: „Este un proiect care a fost lansat în anul 2017, în timpul guvernarii PSD, are o valoare de 150 milioane. Noi muncim, nu avem pauze la Ministerul Transporturilor şi constructorilor, am mai spus lucrul acesta, le-am mulţumit că în perioada în care bugetul nu a fost promulgat au lucrat în continuare şi nu s-au oprit din lucru”.Cu proiectul centurii de ocolire a Bacăului s-au mai lăudat şi alţi demnitari. Se vorbeşte despre el din 2004.În urmă cu patru ani, Victor Ponta, atunci prim-ministru şi preşedinte PSD, semna contractul pentru construcţia șoselei cu o firmă din Turcia, pentru 90 de milioane de euro, cu aproximativ 60 de milioane mai puţin.„Unul dintre motivele pentru care am ales să semnăm acest contract pe 1 aprilie este legat de faptul că știu că în Bacău nimeni nu mai crede că o să se facă șoseaua de centură. După zece ani, cine mai credea? La un moment dat, nu mai credeam nici eu", declara Victor Ponta în 2015.Un an mai târziu, în timpul cabinetului condus de Dacian Cioloş, au apărut primele mişcări pe şantierul centurii Bacăului. În aprilie 2017, însă, contractul a fost reziliat, după ce constructorul a făcut doar 2% din lucrări.Zilnic, numai pe traseul Bacău-Braşov trec peste zece mii de maşini.Dacă totul merge conform planurilor de pe hârtie, centura Bacăului ar trebui să fie gata în 2021.