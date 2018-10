In ziua de azi toata lumea se vaita cum se schimba putin vremea. Priviti cum erau iernile acum 50 de ani

iarna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cele mai grele ierni din istoria Romaniei: Romania nu e straina de iernile foarte geroase. Daca acum cateva sute de ani erau atat de dure incat ingheta pana si Dunarea, nici secolul XX nu a fost unul din care sa lipseasca gerurile napraznice. Potrivit celor de la TVR, iernile din anii 1929, 1942, 1954 si 1967 au fost unele teribile, atat prin temperaturile scazute cat si prin cantitatile uriase de zapada care au cazut. Urgia alba din 1929: Prima dintre ele, cea mai grea din perioada in care Romania era regat, a venit spre sfarsitul perioadei “normale” de iarna, la mijlocul lui februarie 1929. Temperaturile au scazut atunci la minus 30 de grade in muntii din Tara Barsei, in timp ce in Capitala s- ...