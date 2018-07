Inainte sa moara, o adolescenta de la Auschwitz a fost fotografiata de un soldat german. 75 de ani mai tarziu, un artist digital a colorat imaginile si a scos la iveala detalii incredibile

Marina Amaral, un artist digital pasionat de istorie, a colorat in ultimii trei ani numeroase fotografii vechi, printre care si ultimele imagini cu o prizoniera poloneza de 14 ani de la Auschwitz. Amaral a reusit sa scoata la lumina trecutul tragic al adolescentei Czeslawa Kwola, care a decedat in lagarul de exterminare.

„Mi-a fost greu sa o privesc in ochi, tinand cont de ce s-a intamplat cu ea”, a declarat Amaral pentru Bored Panda. „Am vrut sa-i dau Czeslawei ocazia sa-si spuna povestea dincolo de moarte, aceeasi ca a multor victime”.

„Este mai usor sa te empatizezi cu acesti oameni, cand ii vezi in culori. Intelegem prin ce au trecut milioane de suflete, cand vedem ranile de pe fata ei, taietura de la buza, sangele uscat. Holocaustul nu a inceput cu executiile in masa. Holocaustul a inceput cu retorica urii”, a mai spus artista.

Fotografiile au fost realizate de Wilhelm Basse, cunoscut drept „celebrul fotograf al lagarului de concentrare de la Auschwitz”.

„Imi amintesc fotografia cu acea prizoniera”, a povestit fotograful intr-un interviu. „Era atat de tanara, era un copil. Cand a ajuns in lagar, nu intelegea nimic din ce i se spunea. O femeie Kapo (supraveghetor din randul prizonierilor) a batut-o cu un bat peste fata. A plans, dar nu a putut face nimic. Inainte de a face fotografia, aceasta fata si-a uscat lacrimile si sangele de la buza crapata. Drept sa va spun, am simtit ca am fost chiar eu lovit, dar nu am putut interveni, as fi fost ucis pe loc”.

Czeslawa Kwoka a fost unul dintre cei aproximativ 230.000 de copii mai tineri de 18 ani, care s-au numarat printre cei 1,3 milioane oameni deportati la Auschwitz-Birkenau intre 1940 si 1945. Fata a fost transportata din Zamosc, Polonia, spre Auschwitz, in data de 13 decembrie 1942. In data de 12 martie 1943, Czeslawa Kwoka a murit la varsta de 14 ani, circumstantele decesului ei fiind necunoscute.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.