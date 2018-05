Inaltarea Domnului 2018. Traditii si obiceiuri: Ce nu ai voie sa faci azi?

Vin de capsuni. Căpşunile sunt o sursă de apă (89%), hidraţi de carbon (7%), protide (0,8%), zaharuri(8%), vitamine (A, B1, B2, B6, C, E, PP) şi minerale şi acizi graşi omega-3. Citește mai departe...

Gabriela Cristea se întoarce la tv cu o nouă emisiune! Ea va putea fi văzută pe micul ecran, la Antena Stars, începând cu 28 mai, în fiecare zi, de luni până sâmbătă, la cârma emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”. Prezentatoarea este foarte entuziasmată și a dat detalii picante despre noua ei emisiune. (Află aici cum […] The post Gabriela Cristea, detalii picante despre noua emisiune: „Nu e prima dată când sunt deschizător de drumuri, să arunc niște chestii pe piață pe care să le preia alții” appeared first on Cancan.ro.