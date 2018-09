Inca 1.000 de candidati la licenta si master, la admiterea de toamna a Universitatii Tehnice

asachi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) a finalizat sesiunea admiterii de toamna si, dupa ce se va termina procedura de confirmare a locurilor, se vor intensifica pregatirile pentru inceperea noului an universitar, deschiderea fiind programata pentru ziua de luni, 1 octombrie. Numarul candidatilor pentru domeniul de licenta a fost de 399 pe locurile bugetate si de 72 pe cele cu taxa, depasind asteptarile reprezentantilor universitatii, chiar daca, tragand linie, exista la unele specializari locuri la buget care nu au fost acoperite integral. „Am incheiat perioada care pregateste un nou an universitar si anume admiterea. In acest an, ca efect al unui cumul de cauze intre ...