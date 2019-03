Inca 71 de cazuri de rujeola, inregistrate in ultima saptamana

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alte 71 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana in 12 judete si in Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului National pentru Sanatate Publica. In ultima saptamana, au fost raportate inca 71 de cazuri nou confirmate de rujeola in 12 judete si in municipiul Bucuresti, cele mai multe cazuri fiind inregistrate in Salaj (31), Prahova (11), Teleorman (9), Bihor (4) si Bucuresti (3). Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 22.03.2019 este 16 211, din care 62 de decese. Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Astfel, potrivit Centrului National de Sup ...