Inca o țara din UE legalizeaza cannabisul

De la 1 noiembrie, în Regatul Unit va fi permisă utilizarea cannabisului în scop terapeutic, pe bază de reţete eliberate de medici, informează AFP. preluată de Agerpres.

Ministrul de interne Sajid Javid, care a făcut anunţul joi, a precizat că măsura nu va deschide calea spre legalizarea cannabisului în scop recreativ. "Intenţia mea a fost întotdeauna să asigur accesul pacienţilor la tratamentul medical cel mai potrivit. Am indicat însă clar întotdeauna că nu am nicio intenţie să legalizez utilizarea recreativă a canabisului", a declarat el.În Regatul Unit au fost mediatizate cazurile unor bolnavi care îşi administrau ilegal produse derivate din cannabis, inclusiv doi copii diagnosticaţi cu epilepsie, care foloseau ulei de canabis. Dezbaterea privind beneficiul terapeutic a fost urmată de studii efectuate la cererea lui Javid de două grupuri independente de experţi. O primă analiză condusă de Sally Davies, consilieră medicală a guvernului de la Londra, a dus la concluzia că planta al cărei consum este interzis în majoritatea ţărilor europene are efecte terapeutice.În prezent, cannabisul poate fi folosit legal în scopuri medicale doar în câteva state din Europa, printre care Germania, Austria, Finlanda şi Italia