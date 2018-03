Inca o lovitura pentru preotul Pomohaci! Judecatorii nici nu au stat pe ganduri

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul preot Cristian Pomohaci se judeca de ceva timp cu Politia Romana din cauza unei amenzi. Pentru a doua oara in mai putin de jumatate de an, Cristian Pomohaci este trimis la plimbare de judecatori, intr-un proces in care fostul preot solicitase anularea unei sanctiuni contraventionale. "Respinge, ca nefondata, plangerea contraventionala formulata de petentul POMOHACI CRISTIAN DORIN in contradictoriu cu intimatul IPJ TULCEA-SERVICIUL RUTIER. Mentine procesul-verbal de constatare a contraventiei seria PTLX, nr.046137, incheiat la data de 31.05.2017 de IPJ Tulcea-Serviciul Rutier, ca fiind legal si temeinic. Cu drept de apel, care se depune la Judecatoria Tulcea, in termen de 30 zile de la comunicare", a fost deciz ...