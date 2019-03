Inca o persoana a murit de gripa la Iasi. Este prima din 2019

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O batrana in varsta de 82 de ani a murit de gripa la Iasi. Din primele informatii pe care reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi le detin, batrana prezenta deja mai multe comorbiditati, astfe ca bolile pe care aceasta le avea, asociate cu gripa, i-au fost fatale femeii. Este a sasea persoana care moare de gripa in Iasi si prima in anul 2019. Pacienta a decedat la sfarsitul saptamanii trecute si era internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Conform cadrelor medicale, in prezent nu mai exista persoane care necesita ingrijiri medicale, in stare grava. Cele mai multe cazuri fiind forme usoare care pot fi tratate la domiciliu. Andreea Marin a ajuns de urgenta la spital! Impreuna cu iubitul ei, fosta zana sufera de... La nive ...