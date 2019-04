Inca o stangacie a Poliției Locale Brașov. Agentul a scris: 'Nu ma intereseaza amenda, merita reclama'

Patronul unui pub din Brașov a afișat un banner de susținere a campaniei #șîeu, iar când polițistul local i-a spus că trebuie să îl dea jos, el a refuzat, motivând că vrea ca mulți oameni să se alăture. Agentul a interpretat declarația și a scris: „Nu mă interesează amenda, merită reclama”, potrivit Mediafax.

Ștefan Gleveșanu, administratorul unui pub din Brașov, amendat în luna martie pentru un banner de susținere a campaniei pentru autostrăzi #Șîeu a declarat, miercuri, că a contestat amenda primită.

„În luna martie am afișat la intrarea în pub un banner de susținere a campaniei pentru autostrăzi #Șîeu și au venit polițiștii de la Poliția Locală Brașov să dau jos bannerul. Le-am spus că îmi pare rău, dar nu pot da jos acel banner, pentru că îmi doresc să participe cât mai mulți oameni, vreau să fie construite autostrăzi la noi în țară și asta este singura modalitate prin care putem susține proiectul. Dacă împreună nu reușim, uniți, să facem ceva, atunci cine să facă? Iar polițistul m-a avertizat că mă amendează dacă nu dau jos bannerul și i-am spus să mă sancționeze, dar să știu că am făcut ceva bun pentru societate, pentru oameni. Zilele trecute am primit procesul verbal de amendă cu 500 de lei, prin poștă. Voi contesta amenda”, a spus Gleveșanu.

Acesta a subliniat că a rămas mirat de faptul că polițistul local a interpretat explicațiile sale prin care a refuzat să plătească amenda iar pe procesul verbal, la obiecțiuni, l-a citat scriind „Nu mă interesează amenda, merită reclama”.

„Mi s-a părut penibil, cum să scrii așa ceva, despre ce reclamă s-a gândit că e vorba? Nu a fost vorba să îmi fac reclamă, dacă am nevoie de reclamă știu unde să îmi fac. O fi interpretat că nu mă interesează amenda și că fac reclamă la campania pentru autostrăzi #Șîeu”, a precizat administratorul amendat.

Tot în Brașov, șoferul unui autoturism marca „Wollvagin” a fost invitat la Poliția Locală pentru o parcare neregulamentară. În formularul primit de brașovean, polițistul local a scris că „egzistă plamșe foto”.

Imaginile cu invitația primită de un șofer din Brașov pentru a se prezenta la Poliția Locală după ce a parcat neregulamentar au devenit virale, miercuri, pe Facebook.

Referitor la acest caz, Poliția Locală Brașov a transmis că acesta a fost evaluat cu note de la 1 la 4, pe o scară de la 1 la 5.