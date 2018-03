Inca o veste proasta! E vorba de afaceristul Cristian Tantareanu. Din pacate, cancerul a recidivat si au chemat preotul

Cristian Tantareanu a ajuns la spital, pe fondul problemelor de sanatatea cu care se confrunta de cativa ani buni.

Afaceristul care in trecut a fost diagnosticat cu cancer la colon a ajuns din nou pe mainile medicilor.

“Nu pot sa spun ca fac prea bine. Sunt internat. E greu sa spun. Cred ca m-au ajuns blestemele. Nu ma simt prea bine. Nu sunt foarte optimisti medicii in privinta mea. Am avut o ruptura de tendon, a recidivat, s-a mai rupt o data, e o tumoare, s-a complicat treaba. A recidivat cancerul. Acum a plecat familia de aici. Eu sunt impacat. Se intampla si la case mai mari. A fost si un preot. Sunt multumit.

Nevasta-mea a gasit pe cineva care va prelua toata agoniseala mea si se va ocupa de ce avem. Nevasta-mea a ramas aici intr-o rezerva, in caz ca se intampla ceva", a spus Tantareanu.

“Acum am luat morfina si am un tonus mai bun. Nici eu nu mai stiu ce e adevarat. Tot in spital sunt. Ma simt foarte bine aici. Va invit aici!”, a mai spus afaceristul.a

