Inca o victima a rujeolei! Un copil de patru ani a murit in urma cu putin timp

Rujeola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un copil a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 50; de la debutul epidemiei s-au inregistrat 12.648 de cazuri de rujeola Inca un copil, in varsta de 4 ani, din Iasi, a murit din cauza rujeolei, numarul deceselor ajungand la 50. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), copilul avea facuta o doza de vaccin ROR. De la debutul epidemiei, s-au inregistrat 12.648 de cazuri de rujeola, in ultima saptamana fiind raportate 280 de cazuri nou confirmate in 15 judete si in Capitala, scrie News.ro. CNSCBT a anuntat inca un deces confirmat, in Iasi, la un copil in varsta de 4 ani, avand facut "o doza de vaccin ROR in antecendente". Vezi ...