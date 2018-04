Inca o victorie pentru Halep: Romania se califica in Grupa Mondiala I din Fed Cup

Victorie pentru Romania: s-a calificat in Grupa Mondiala I din FedCup, dupa ce, duminica, Simona Halep a avut o misiune usoara in fata lui Patty Schnyder, o jucatoare de 39 de ani, care a pierdut in doua seturi in fata liderului mondial WTA, informează Realitatea.net Tenismena româncă Simona Halep s-a impus cu scorul de 6-2, […]