Inca o victorie spectaculoasa a Simonei Halep! S-a calificat in sferturi la Madrid

Liderul tenisului feminin mondial, romanca Simona Halep, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia). Simona Halep a ridicat la noua numarul victoriilor cu surorile Karolina si Kristyna Pliskova, apropate toate in doua seturi, in zece intalniri, trei succese din tot atatea meciuri obtinandu-le cu jucatoarea ceha mai slab clasata. Un al zecelea triumf poate veni in turul urmator, cand liderul WTA o poate intalni pe Karolina, locul 6 WTA, daca aceasta va trece de americanca Sloane Stephens, locul 9 WTA. Irina Begu stie unde a pierdut meciul cu Maria Sharapova: " ...