Inca o zi de proteste la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi! Angajatii isi striga nemultumirile - LIVE VIDEO

Inca o zi de proteste la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi Angajatii isi striga nemultumirile Zeci de angajati ai Spitalului de Pneumoftiziologie din Iasi protesteaza, astazi, in fata unitatii medicale. Acestia reclama inechitatile salariale existente in sistem dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii unitare, precum si plafonarea nivelului sporurilor salariale. Pentru ziua de miercuri, liderii Sindicatului Sanitas au programat o discutie cu seful Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Maricel Popa, institutie in subordinea careia se afla spitalul. Seful CJ Iasi spunea ca va incerca sa gaseasca o solutie intr-un timp cat mai scurt. In urma discutiilor car ...