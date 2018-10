Inca o zi de sarbatoare pentru credinciosii din Romania. Ce sfinti sunt praznuiti pe 10 octombrie

Calendar ortodox 2018 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia si Sfantul Ambrozie de la Optina sunt praznuiti pe 10 octombrie. Sfantul Ambrozie de la Optina este unul dintre cei mai renumiti sfinti din Manastirea Optina. S-a nascut pe data de 21 noiembrie 1812 a si trecut la cele vesnice in ziua de 10 octombrie 1891. A fost canonizat in anul 1988. Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia s-au nascut in Nicomidia fiind frati. In timpul persecutiilor lui Maximian au parasit cetatea, ascunzandu-se in munti. Pentru ca a incercat sa opreasca prigonirea crestinilir, a fost arestat si dus inaintea judecatorului, scrie crestinortodox.ro. A fost supus la multe chinuri. Dorin sa-si ajute fratele, Evlampia a marturisit credi ...