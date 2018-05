Inca o zona a Iasului va fi infrumusetata - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Municipalitatea continua campania de infrumusetare a spatiilor verzi din oras. Muncitorii au ajuns de data aceasta in zona Podul de Piatra. Citeste si: Sera Primariei Iasi a fost finalizata. Primarul Mihai Chirica este asteptat cu panglica La fel cum au facut in mai multe zone din oras, ca in Parcul Orasel (de langa Sala Polivalenta), Parcul Expozitiei, in parcul din zona Targu Cucu - Biserica Barboi sau pe str. Palat, echipele de la Servicii Publice SA continua sa lucreze pentru a da o noua fata - civilizata, moderna, urbana - spatiilor verzi de pe bd. Nicolae Iorga. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...