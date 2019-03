Inca un actor din distributia "Beverly Hills 90210" a murit

Richard Erdman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Richard Erdman este al treilea actor din distributia serialului de televiziune de succes "Beverly Hills 90210" care a murit in ultimele doua saptamani, dupa Luke Perry si Jed Allan. Figura emblematica a cinematografiei americane, Richard Erdman a murit la varsta de 93 de ani, pe 16 martie, potrivit publicatiei americane Chicago Tribune. DOLIU! Cunoscutul actor american Luke Perry a murit Pe parcursul unei cariere de sapte decenii, actorul american a jucat in peste 175 de filme. debutat in 1944 si a jucat mai ales roluri secundare, alaturi de numeroase staruri, precum Bette Davis, in "Mr. Skeffington" (1944), si Marlon Brando, in "Cry Danger" (1951). S-a specializat a ...