Inca un caz de sclavie in Italia! Romanii lucrau 17 ore doar pentru mancare si cazare 

Un fermier italian de 58 de ani din Villa Latina (provincia Frosinone) a fost denuntat in stare de libertate pentru exploatarea a doi romani. Proprietar al unei crescatorii de animale, a fost controlat de carabinieri si de autoritatile sanitare. Au fost descoperiti doi cetateni romani, care munceau chiar si 17 ore pe zi la crescatorie, fara a avea un contract de munca, fara a primi vreo compensatie: totul pentru cazare si masa. In cursul inspectiei au fost detectate deficiente grave de salubritate in structura utilizata pentru prelucrarea laptelui, fiind dispusa suspendarea imediata a productiei. Carabinierii au verificat, de asemenea, prezenta in firma a doisprezece caini fara microcip de identificare.