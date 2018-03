Inca un esec al DNA! Un celebru dosar a fost clasat (surse)

Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au decis clasarea dosarului care il privea pe Narcis Neaga, fost director al CNADNR, cauza in care a fost cercetat pentru abuz in serviciu in legatura cu un contract privind autostrada Sibiu - Orastie, pe motiv ca faptele nu sunt prevazute in legea penala, au precizat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Potrivit surselor citate, anchetatorii au dispus clasarea cauzei si in ceea ce ii priveste pe Amalia Renata Bendeac, Mihai Horia Niculae, Cristina Rentea, Ramona Gabriela Dima si Nicoleta Davidescu, pentru aceleasi considerente. Procurorii au decis totodata ridicarea sechestrului instituit asupra unui imobil detinut de Narcis Neaga, ...