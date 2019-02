Inca un medic fals in Romania! Unde a fost descoperit

Medic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un medic fals a fost reperat in Romania, dupa ce o tanara din Galati ar fi incercat sa legalizeze o diploma de medic falsa. Politistii au deschis un dosar penal. Deocamdata, anchetatorii incearca sa afle daca femeia a profesat vreodata, cu ajutorul actelor false. Totul a inceput dupa ce tanara din Galati, care ar fi vrut sa plece in Marea Britanie, ar fi incercat sa obtina o traducere pentru o diploma de licenta si o adeverinta de libera practica. „Sesizarea a fost facuta in luna septembrie 2018, de un reprezentant al unui birou de traduceri legalizate din municipiul Galati. Birou la care s-ar fi prezentat o femeie de 33 de ani, din municipiu si ar fi solicitat traducerea mai multor documente&rdquo ...