Inca un pacient cu arsuri nu poate fi transferat la Bucuresti. Ministrul Sanatatii spune ca nu e un refuz, dar ca nici nu sunt locuri

O pacienta de 68 de ani, cu arsuri, aflata in stare foarte grava, nu poate fi transferata de la Pitesti la un spital din Bucuresti, din cauza ca nu sunt locuri. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, spune insa ca documentele sunt in evaluare si ca, daca nu se va gasi un loc in Bucuresti, victima va ajunge in strainatate.