Inca un scandal zguduie sistemul medical! Mascatii au descins in forta la mai multe locatii 

Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA), impreuna cu politistii, fac luni perchezitii intr-un spital din Targu Mures si la locuinta unui medic cercetat dupa ce ar fi cerut de mai multe ori mita unor pacienti ca sa-i opereze. Perchezitiile vin la aproape un an dupa sesizarea facuta de un fost pacient al medicului. Potrivit Directiei Generale Anticoruptie, in acest caz o persoana a facut denunt la sediul DGA Mures in 3 mai 2017. Fostul pacient s-a plans ca un medic specialist chirurgie cardiovasculara din cadrul unui spital din Targu Mures i-a cerut o suma de bani pentru realizarea unei interventii chirurgicale. Denuntul a fost inregistrat la Parchetul Tribunalului Mures, conform News.ro. "Dosarul penal vizeaza savar ...