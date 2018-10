Inca un URS prins intr-un gard, salvat de jandarmi. Animalul a fost eliberat in padure

Ministerul Finantelor Publice (MFP) intentioneaza sa atraga de pe piete, in noiembrie, 4,74 miliarde de lei, cu 65 de milioane de lei mai mult decat in luna precedenta, reiese din datele afisate de institutie.

Chiar dacă și-a propus să nu mai vorbească despre relațiile ei, Nicole Cherry a ținut totuși să clarifice ce s-a întâmplat între ea și fostul iubit, după ce s-a vehiculat că ar fi fost înșelată. Artista a vorbit și despre noua ei melodie, care în primele 48 de ore a ajuns să strângă peste un […]