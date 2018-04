Incearca planta minune a primaverii - leusteanul. Putini stiu despre beneficiile uimitoare ale acesteia

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Leusteanul, planta minune a primaverii, este folosit in alimentatie, la prepararea diferitelor mancaruri, dar are si proprietati curative. Cu o aroma si un parfum absolut deosebite, leusteanul este folosit pentru a da gust diferitelor feluri de mancare, dar are si proprietati curative. In scop medicinal sunt utilizate frunzele, radacinile, dar si semintele sale. Poate fi consumat in stare proaspata, este un excelent condiment in mancaruri, sub forma de suc, ceai sau decoct. Infuzia reduce nivelul tensiunii arteriale Preparati ceai din leustean dintr-o lingura cu planta proaspata sau uscata, lasand la infuzat 10 minute in 250 ml de apa fierbinte. Ceaiul are efecte diuretice, imbunatateste activitatea rinichilor, este rec ...