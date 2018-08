Incediu puternic la un centru de recuperare: pacienții au fost evacuați de URGENȚA

Antonia este una dintre cele mai apreciate și frumoase femei din România, bucurându-se de un real succes, atât pe plan profesional, cât și pe cel personal. Vedeta trăiește o poveste de dragoste cu Alex Velea, căruia i-a dăruit doi băieți. Artista și-a înnebunit fanii cu o fotografie pe care a postat-o recent pe rețelele de […] The post Antonia și-a înnebunit fanii renunțând la lenjeria intimă! A fost la un pas să le arate tot appeared first on Cancan.ro.