INCENDIAR! Acuzatii bomba in lumea buna din Iasi! Patronul unei firme de constructii, transformat in tepar de meserie. A incasat sute de mii euro in avans si a disparut

• Patronul unei firme de constructii din Iasi este cautat de fostii parteneri de afaceri, dar si de fostii angajati, dupa ce a dat o serie impresionanta de tepe • Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal pentru inselaciune, dupa ce a provocat prejudicii de cateva sute de mii euro in randul dezvoltatorilor imobiliari si a refuzat sa plateasca salariile muncitorilor • Acesta obisnuieste sa incaseze banii in avans, cu promisiunea ca va finaliza obiectivele in cel mai scurt timp, insa se face nevazut la scurt timp dupa ce se vede cu banii in mana Patronul unei firme de constructii din Iasi, care a colaborat cu numerosi investitori imobiliari, atat persoane fizice, cat si juridice, s-a ales cu mai multe plangeri ...