Incendiar! Clientii puscariasului Relu Fenechiu traiesc un cosmar! Oamenii au ajuns la disperare, dupa ce au facut credite la banci

Relu Fenechiu cartierul de vile i c bratianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Numeroase persoane care au facut imprumuturi bancare pentru a cumpara un apartament intr-unul din blocurile de locuinte ridicate recent in zona Bucium de catre companiile controlate de Relu Fenechiu si-au luat o teapa de zile mari • Oamenii au fost informati ca, dupa ce constructia blocurilor se finalizeaza in luna mai, acestia se vor putea muta in noile apartamente inca din luna septembrie a acestui an • Mutarea nu a mai avut loc insa, iar oamenii au fost pusi intr-o situatie cu totul si cu totul dificila, pierzand practic banii acordati de banci pentru achizitionarea locuintelor • Predarea apartamentelor nu a mai avut loc la momentul promis pentru c ...