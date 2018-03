Incendiar! Compania OMV Petrom, condamnata pentru ucidere din culpa!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania SC OMV Petrom SA a fost condamnata la amenda penala si plata unor daune morale pentru ucidere din culpa. Judecatoria Ploiesti a decis, marti, ca OMV Petrom sa fie sanctionata penal cu 380.000 de lei si daune morale de 135.000 euro, dupa decesul unui copil care a inhalat gaze de la o sonda ce nu avea gard de protectie, scrie Agerpres. Totodata, activitatea la sonda nr. 536 Aricestii Rahtivani a fost suspendata pe o perioada de sase luni. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata in termen de zece zile de la comunicare. CITESTE SI: Ionut avea 40 de ani, era miner si avea o fiica de 15 ani, In urma cu putin timp a fost gasit spanzurat. Socant ce a scris in biletul de adio! Sotia lui o sa fie urmarita toa ...