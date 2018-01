INCENDIAR! Concedieri masive la Delphi Iasi! Au disparut sume uriase de bani. Corporatia americana isi elimina managerii locali

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cel mai mare angajator privat din Iasi face schimbari majore dupa ce compania cu capital american a trecut printr-o perioada cu numeroase scandaluri • Mai multi sefi din cadrul Delphi Iasi au fost inlaturati din functii dupa ce au fost descoperite grave nereguli in urma unui inventar realizat recent in interiorul fabricii si in urma caruia s-au descoperit minusuri in valoare de cateva milioane de euro • Conform informatiilor, concedierile vor continua cu mai multi sefi de sectoare ai Delphi Diesel Systems Romania care ar fi fost implicati in aceste scandaluri • La nivelul Tribunalului Iasi exista un dosar in care mai multi angajati ai companiei sunt cercetati pentru furtul unor piese din fabrica, insa se pa ...