Incendiar! Doi minori au intretinut relatii sexuale chiar in liceu

elevi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doi elevi din Gorj au intretinut relatii intime in sala de curs. Incidentul s-a petrecut in luna martie la Scoala Gimnaziala Ecaterina Teodoroiu din municipiul Targu Jiu. Atunci, doi elevi, o fata de 16 ani si un baiat de 17 ani, au intretinut raporturi sexuale chiar in sala de clasa. Povestea, ascunsa pana acum, a iesit la iveala, iar protagonistii vor da explicatii. Pe fir au intrat si politistii care i-au chemat pe cei doi impreuna cu parintii lor, la audieri. In functie de rezultatul cercetarilor, cei doi ar putea ajunge la scoala de corectie, scrie libertatea.ro. S-ar putea lasa cu sanctiuni, ce ar putea merge pana la exmatriculare. CITESTE SI: Profesor din Bucuresti, de la o scoala particulara, a ...