INCENDIAR Fostul sef al Politiei Locale din Ploiesti, fortat si amenintat de Negulescu sa minta cu privire la Sebastian Ghita

Mărturii incredibile făcute de fostul şef al Poliţiei Locale din Ploieşti cu privire la presiunile pe care le-a exercitat procurorul Mircea Negulescu, poreclit Portocală, pentru a minți într-un dosar în care era cercetat Sebastian Ghiță.

"Derapajele pe care acesta le făcea în dosarele pe care le instrumenta ca urmare şi a ameninţărilor mi le-a făcut chemându-mă la un anumit timp să declar aspecte neconforme cu realitatea despre Iulian Bădescu şi Sebastain Ghita.

Am primit ameninţări, mi s-a făcut un simulacru de percehziţie la poliţia locală, despre contracte incheiate cu agenti economici. Spunea că va avea grijă de mine, de familie, de viitorul profesional, lucru care s-a si intamplat, avand in vedere ca nu am avut dosar penal cand am incheiat activitatea, iar la o luna jumate aveam un denunt", spune Cristinel Toader, conform România TV.

