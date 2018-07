Incendii de padure fara precedent in Suedia dupa valul de caldura neobișnuit de la Cercul Polar. Ajutor masiv din partea statelor UE

Comisia Europeană a anunţat sâmbătă că va furniza asistenţă suplimentară Suediei, în timp ce această ţară continuă să se confrunte cu zeci de incendii necontrolate pe o suprafaţă ce se întinde pe sute de hectare, transmite agenţia dpa preluata de agerpres.

"Comisia a lucrat fără întrerupere de când Suedia a cerut Uniunii Europene asistenţă în lupta cu incendii forestiere fără precedent", a arătat instituţia menţionată, într-un comunicat.



În plus faţă de avioanele furnizate de Italia şi Franţa, un ajutor va fi oferit acum de Germania, Lituania, Polonia şi Danemarca, prin intermediul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

"UE sprijină guvernul Suediei şi poporul suedez atunci când au nevoie de ajutor", a declarat comisarul european pentru ajutor umanitar şi gestionarea crizelor, Christos Stylianides.



Serviciile de urgenţă din Suedia, SOS Alarm, au informat sâmbătă că numărul incendiilor a fost redus la 44, la 9.00 dimineaţa, (7.00 GMT), de la 80, câte se înregistrau vineri noaptea.



Vineri, şeful apărării civile din Suedia, Dan Eliasson, a descris incendiile ca una dintre cele mai dificile situaţii cu care s-au confruntat vreodată serviciile de salvare din ţara sa.



"Nu vom putea să stingem incendiile cele mai mari", a spus Eliasson. "În aceste cazuri, serviciile de salvare acţionează pentru a reduce răspândirea flăcărilor, în aşteptarea unei schimbări a vremii", a adăugat el.



Numeroase sate de pe teritoriul Suediei au fost evacuate în noaptea de miercuri spre joi, iar altele au fost în pericol de a fi cuprinse de flăcări, în condiţiile în care autorităţile se luptă să stingă numeroase incendii forestiere provocate de temperaturile ridicate.



Evert Hansson, o localnică care a fost nevoită să îşi părăsească casa din cauza incendiilor, a declarat televiziunii publice suedeze SVT că flăcările s-au răspândit rapid, lăsându-i doar 20 de minute pentru a-şi împacheta lucrurile şi a pleca cu maşina.



"A durat doar câteva ore pentru ca porţiuni mari din pădure să ia foc", a povestit ea, citată de DPA.

