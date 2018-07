INCENDII in Grecia: Cel putin 50 de persoane au murit si alte sute au fost ranite, in urma incendiilor de vegetatie izbucnite in apropierea Atenei. Printre victime se afla si turisti

Soțul lui Stormy Daniels, actrița de filme pentru adulți care susține că, în urmă cu zece ani, a avut o aventură cu președintele Donald Trump, a intentat divorț, a anunțat avocatul acesteia, Michael Avenatti, potrivit Reuters. Daniels, în vârstă de 39 de ani, al cărei nume real este Stephanie Clifford, s-a căsătorit cu Glendon Crain, […] The post Actrița porno care susține că a avut o aventură cu Donald Trump a dat de probleme! Soțul divorțează de ea și nu mai are voie să se apropie de fiica ei appeared first on Cancan.ro.