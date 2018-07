Incendii PUTERNICE in Grecia! Trei zile de doliu national dupa ce 74 de persoane au murit

Incendiu Grecia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 74 de oameni si-au pierdut viata si peste 187 au fost raniti in ultimele 24 de ore, in infernul din Grecia. Autoritatile spun ca este o tragedie de dimensiuni biblice. Incendii uriase de vegetatie au izbucnit luni, la est si la vest de Atena. Cea mai tanara victima este un bebelus de sase luni. Focul a inaintat extrem de repede, alimentat de vantul care batea cu aproape o suta de kilometri pe ora. In Grecia merg in vacanta si multi romani, dar nu exista indicii ca ar fi avut de suferit. Marti, a intrat in vigoare un cod de ploi, si furtuni puternice, insotite de grindina.Scena tragediei este regiunea Attica, din care fac parte Atena, numeroasele suburbii ale Capitalei si portul Pireus. Prim ...