Incendiu Centru Vechi. Mai multe cladiri au luat foc

Incendiul care a afectat, duminica dimineata, mai multe cladiri de pe strada Smardan din Capitala, Centrul Vechi, a fost localizat, existand totusi posibilitati limitate ca acesta sa se extinda, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti- Ilfov, Daniel Vasile. Potrivit acestuia, accesul in zona a fost restrictionat si a fost sistata furnizarea gazului in perimetrul respectiv. "Zona interventiei a fost balizata de politistii DGPMB si ai Politiei Locale, fiind posibilitati limitate ca incendiul sa se mai extinda. Am informat autoritatile locale despre manifestarea incendiului si masurile realizate pentru gestionarea evenimentului. La fata locului s ...