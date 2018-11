Incendiu cu victime la un apartament din Nicolina. Pompierii au intervenit in forta cu mai multe autospeciale - FOTO & VIDEO

Incendiu in Nicolina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incendiu in cartierul Nicolina. Pompierii au fost alertati dupa ce a luat foc un apartament situat pe strada Lacului, numarul 7. De la apartamentul situat la etajul 4 cuprins de flacari iesea fum de la ambele ferestre ale camerelor. La fata locului s-au deplasat 3 masini de Pompieri si o ambulanta. De asemenea, a fost solicitata masina cu scara prin numarul unic de urgente 112. Vezi AICI imagini LIVE de la fata locului Din apartamentul in flacari au fost salvate 3 persoane. Victimele, un barbat cu arsuri pe fata si 2 doua femei (de 57 si 96 de ani), intoxicate cu fum, au fost preluate de ambulante si vor fi tratate in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Universitar "Sfantul Spiridon&quo ...